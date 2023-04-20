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Здоровье

Новую волну коронавируса обещают россиянам в мае

Всплеск нового вида коронавируса ожидают в конце мая, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус.
Коронавирус.
altapress.ru

«Арктур» — новый штамм коронавируса. Недавно его выявили в России.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что новую волну инфекции ожидают в конце мая. По ее словам, в стране уже есть четыре подтвержденных случая «Арктура».

«Ничего неожиданного. Это новый геновариант, новая мутация уже известного „омикрона“ внутри этого варианта. Идет дальнейшее развитие вируса», — отметила она.

Одна из особенностей заболевания — высокая контагиозность. Кроме того, шанс заболеть этим вирусом значительно выше, чем прошлыми вариантами коронавируса.

Для заражения болезнью достаточно одного контакта с больным. По словам Поповой, сформировавшийся иммунитет также не исключает возможность заражения.

Ранее мы вспоминали, как три года назад в Алтайском крае «знакомились» с коронавирусом, строили госпитали и бунтовали против масок.

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