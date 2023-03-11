Хроники пандемии. Как три года назад в Алтайском крае «знакомились» с коронавирусом, строили госпитали и бунтовали против масок

Декабрь, 2019 год. Первые упоминания
Первое упоминание о новом типе коронавируса появилось в декабре 2019 года. 3 января 2020 года Всемирной организации здравоохранения стало известно о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым коронавирусом, ныне известном нам как SARS-CoV-2, который ранее не обнаруживался в человеческой популяции.
31 января, 2020 год. Первые случаи заболевания в России
В январе 2020 года в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом среди граждан КНР. Они переболели COVID-19 в легкой форме.
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29 марта, 2020 год. Первый случай заражения в Алтайском крае
Спустя два месяца зафиксировали первый случай заражения новой инфекцией в Алтайском крае. Заболевшей была женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.
31 марта, 2020 год. Алтайский край самоизолировался
В конце марта 2020 года в Алтайском крае официально ввели режим самоизоляции. Оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией опубликовал указ Виктора Томенко, который, однако, носил рекомендательный характер.
21 апреля, 2020 год. Количество заболевших в Алтайском крае более 100
В этот день в Алтайском крае зарегистрировали еще + 41 заражение коронавирусной инфекцией. Итого к этому дню было известно о 127 заболевших. Из них 53 человека — жители Барнаула.
4 мая, 2020 год. Более 500 заболевших
В начале мая 2020 года в Алтайском крае зарегистрировали еще 36 случаев заражения коронавирусом. За сутки 4 мая в крае заболели 534 человека, в том числе 51 ребенок.
19 мая, 2020 год. Первая тысяча заболевших
1014 инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — такие данные были у оперативного штаба к 19 мая.
24 апреля, 2020 год. Первая смерть от коронавируса в Алтайском крае
Житель села Логовское Первомайского района скончался от коронавируса в ночь на 24 апреля 2020 года. Первой заболела его жена. У мужчины была почечная недостаточность, из-за которой он ездил в Барнаул и Новоалтайск на гемодиализ.
12 мая, 2020 год. Введен масочный режим в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко постановил: с 12 мая использовать маски или респираторы на остановках, в транспорте общего пользования (включая такси), а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг и общепита, и аптечных организаций.
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10 июля, 2020 год. Более 5000 заболевших
Количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае по официальным данным к 10 июля составляло 5361.
25 сентября, 2020 год. Начало вакцинации в Барнауле
Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края, стала первой, кому поставили «Спутник V». Всего в город на тот момент привезли 42 дозы вакцины.
4 октября, 2020 год. Первый «бунт» против коронавирусных ограничений
Жительница Бийска устроила скандал в магазине спорттоваров. «Неадекватная», по мнению очевидца, бийчанка не хотела надевать маску, несмотря на то, что ее отказывались обслуживать. После этого скандалы с антимасочниками в Алтайском крае случались неоднократно.
20 октября, 2020 год. Заразились более 16 тысяч человек
В тот день количество заболевших в Алтайском крае прибавилось на 305 человек. Общее число заболевших к тому моменту — 16783 человека.
14 ноября, 2020 год. В Барнауле строят ковидный госпиталь
14 ноября мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил площадку, где планировали развернуть ковидный госпиталь — бывшее здание «Посудацентра» на пр. Ленина, 154.
26 октября, 2021 год. Пик смертности за сутки
По официальным данным, за сутки 26 октября 2021 года в Алтайском крае зафиксировали 31 смерть и 417 случаев заболевания коронавирусом.
27 сентября, 2022 год. Спад
Чуть меньше чем через год, в сентябре 2022 года, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщает о снижении количества заболевших коронавирусом в Алтайском крае.
«Такую тенденцию мы видим и по снижению количества вызовов скорой медицинской помощи, в том числе к пациентам с ОРВИ и пневмонией. На 1 сентября фиксировалось 2,6 тыс. за сутки, из них 136 к больным с COVID-19. На 27 сентября — 2,4 тыс., к больным коронавирусом — 69».
24 января, 2022 год. В Алтайском крае появляется «Омикрон»
О том, что у жителей Алтайского края обнаружили новый штамм коронавируса, 24 января 2022 года сообщил региональный Роспотребнадзор. На тот момент среди заболевших было 11 взрослых и один ребенок.
16 мая, 2022 год. День, когда, по официальным данным, ни один житель Алтайского края не умер от коронавируса
За сутки в регионе не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. При этом стало известно о 68 новых случаях заражения.
7 июня, 2022 год. Отмена масочного режима
В пресс-службе губернатора сообщили, что с 7 июня 2022 года жители Алтайского края могут не носить маски. Отмена, однако, не касалась граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
11 января, 2023 год. Новый подвариант коронавируса — «Кракен»
О первом зараженном новым подвидом омикрона в России сообщили в Пензенской области.
2 марта, 2023 год. Что с COVID-19 сейчас?
В начале марта 2023 года Всемирная ассоциация здравоохранения заявила, что число умерших от COVID-19 снизилось на 66%. Число случаев заражения упало на 77%.
По данным Стопкоронавирус.рф, за время пандемии от коронавируса в России умерли 396 тысяч человек. Из них 8,8 тыс. человек — в Алтайском крае. Случаи заражения и смертей от коронавируса по-прежнему фиксируются ежедневно. По всему миру от коронавируса умерли 6,8 млн. человек.