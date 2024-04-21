О быстрых способах похудения к лету рассказала врач

Эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина рассказала, как быстро похудеть к лету, пишет Газета.Ru. И модные уколы здесь совсем не при чем.

Оказывается, лучшие способы быстрого похудения — это не менее 150 минут аэробики в неделю, подсчет калорий и низкоуглеводные диеты.

Для относительно быстрого эффекта жиросжигания рекомендуются йога, скандинавская ходьба, плавание.

Эксперименты показывают, что для устойчивого похудения лучше выбрать средиземноморскую диету.

Сильно усердствовать с подсчетом калорий, правда, не стоит. Чтобы избежать невроза.

Ранее о главной ошибке во время похудения рассказали врачи.

Так, утверждение о том, что ограничения в питании без спорта помогут похудеть — миф, заявляет врач-терапевт.

На похудение влияют правильное питание, отсутствие перееданий и умеренная физическая нагрузка. А жировая масса может заменяться мышечной. Она нужна для поддержания опорно-двигательного аппарата и баланса гормональной системы.

Также об опасном показателе потери веса при диете рассказала специалист.

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