21 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

О быстрых способах похудения к лету рассказала врач

Эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина рассказала, как быстро похудеть к лету, пишет Газета.Ru. И модные уколы здесь совсем не при чем.

Скандинавская ходьба.
Скандинавская ходьба.
Михаил Хаустов

Оказывается, лучшие способы быстрого похудения — это не менее 150 минут аэробики в неделю, подсчет калорий и низкоуглеводные диеты.

Для относительно быстрого эффекта жиросжигания рекомендуются йога, скандинавская ходьба, плавание.

Эксперименты показывают, что для устойчивого похудения лучше выбрать средиземноморскую диету.

Сильно усердствовать с подсчетом калорий, правда, не стоит. Чтобы избежать невроза.

Ранее о главной ошибке во время похудения рассказали врачи.

Так, утверждение о том, что ограничения в питании без спорта помогут похудеть — миф, заявляет врач-терапевт.

На похудение влияют правильное питание, отсутствие перееданий и умеренная физическая нагрузка. А жировая масса может заменяться мышечной. Она нужна для поддержания опорно-двигательного аппарата и баланса гормональной системы.

Также об опасном показателе потери веса при диете рассказала специалист.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость