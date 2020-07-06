О бункере и защите Путина от коронавируса рассказал главред «Эха»

Президент России Владимир Путин с самого начала эпидемии ответственно подошел к профилактике коронавирусной инфекции.

Глава государства отменил все запланированные встречи и регулярно проходит тесты на антитела, рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Гордон».

«Он сказал, что раз в три дня он сдает анализы. Я понимаю насколько санитарные нормы вокруг президента были строгие. Действительно, встреч не было никаких. Более того, должна была быть встреча у нас <редакторского состава радиостанции «Эхо Москвы"> 19 марта. Она была отменена. Это было в начале эпидемии, но он уже находился под охраной здоровья», — рассказал Венедиктов.

Журналист также опроверг слухи о том, что с началом эпидемии в стране Путин находился в неком бункере, пишет «Утро.ру». По словам Венедиктова, президент переехал в свою резиденцию. «Это его резиденция в Подмосковье, в Ново-Огарево», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что всем, кто приходит на личные встречи с Путиным, приходится проходить через защитные тоннели дезинфекции, пишет ura.ru.

В конце марта президент РФ Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке. После совещания по мерам борьбы с коронавирусом Путин приехал в больницу в обычной одежде, но затем переоделся в защитный костюм. В черной маске, желтом комбинезоне и белых бахилах он прогулялся по больнице.

Один из пациентов рассказал изданию «Подъем» о том, что президент, когда зашел в палату, поздоровался, но руку протягивать не стал.

«Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь», — рассказал мужчина и отметил желтый медицинский комбинезон.

Президент РФ Владимир Путин считает оправданным риск поехать в больницу в Коммунарке в конце марта, где лечат больных с коронавирусом нового типа. Перед тем как пойти в «красную зону», он проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения этой зоны.