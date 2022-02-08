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Здоровье

О десятилетиях последствий пандемии предупредил глава ВОЗ

Последствия пандемии коронавируса мир будет ощущать на протяжении десятилетий.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

И чем дольше тянется пандемия, тем более серьезными будут ее последствия, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.

По его словам, воздействие пандемии особенно остро будет ощущаться «среди наиболее уязвимых групп». Сейчас «исключительно важно» обеспечить прививками от ковида не менее 70% населения во всех странах к середине этого года, пишет bfm.ru.

Сейчас, например, в некоторых африканских странах средний уровень вакцинации составляет лишь 23%, отметил глава ВОЗ.

Ранее о значительном изменении в коронавирусе заявила эксперт ВОЗ.

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