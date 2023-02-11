11 февраля
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Здоровье

О неожиданной опасности лаврового листа рассказал эксперт

Популярная пряность способна укрепить иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, сообщил фитотерапевт Андрей Степенский, пишет радио Sputnik.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Однако «лаврушка» представляет опасность для беременных. И увлекаться пряностью во время протекания беременности не стоит.

Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки противопоказана для приема лаврового листа — может раздражать слизистые, указывает Газета.Ru.

Но для здорового человека употребление отваров лаврового листа не представляет опасности. Но лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее об опасности мандаринов для некоторых людей предупредила диетолог.

По ее словам, мандарины опасны для аллергиков и для детей до года. В рацион ребенка цитрусовые следует вводить постепенно, при это внимательно следить за реакцией маленького организма.

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