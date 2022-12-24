24 декабря
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Здоровье

Об опасности новогоднего фрукта для некоторых людей предупредила диетолог

Диетолог Круглова, рассказала, кому следует воздержаться от частого употребления мандаринов. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

Мандарин, фрукты.
Мандарин, фрукты.
pixabay.com/

По ее словам, мандарины опасны для аллергиков и для детей до года. В рацион ребенка цитрусовые следует вводить постепенно, при это внимательно следить за реакцией маленького организма.

Люди, у которых наблюдаются проблемы с пищеварительным трактом, тоже должны с осторожностью относиться к мандаринам.

Тот же запрет касается диабетиков.

«Мандарины содержат простой углевод — фруктозу, поэтому лучше остановиться на двух-трех фруктах в день», — порекомендовала диетолог.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать и хранить мандарины.

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