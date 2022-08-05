О полезных свойствах холестерина рассказала врач

Из холестерина человеческий организм производит половые гормоны и делает «заплатки» для ремонта поврежденных сосудов, уверена эксперт.

Также из него состоят мембраны всех клеток.

«Нет холестерина — клетки болеют и погибают. Когда разрушается очень много клеток — начинаются сбои в работе органа, а потом организма, поскольку системы связаны. Валится все, как выстроенные друг за другом фишки домино», — написала Зубарева.

Однако врач отметила — высокий уровень холестерина опасен для организма, пишет Мослента.

Он повышается в связи с инсулинорезистентностью, при употреблении большого количества легких углеводов, при высоком уровне аминокислоты гомоцистеина, по причине постоянного стресса, при малоактивном образе жизни, сниженной функции щитовидной железы, а также генетической предрасположенности к такой патологии.

Ранее способы быстро снизить уровень холестерина назвали специалисты.

Здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне, уверены врачи.

Так, для начала врачи рекомендуют пересмотреть рацион и сформировать полезные пищевые привычки.

Эксперты советуют налегать на оливковое масло, рыбу, овощи, бобовые и цельные злаки, отказавшись от переработанных продуктов.