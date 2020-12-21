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О последствиях пропуска второй дозы вакцины рассказал российский эксперт

Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с минимальным промежутком 21 день, однако ввести второй компонент вакцины можно и позже.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

О последствиях иммунизации рассказал руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов, сообщает радио Sputnik.

Он напомнил — вторая доза препарата необходима для формирования полноценного иммунитета. Он не рекомендовал делать вторую прививку раньше трех недель после первой, так как для образования антител нужна поэтапность. Такой срок выбран для более быстрой выработки полноценного иммунитета.

Однако если человек пропустит назначенный срок и завершит вакцинацию позже, ничего страшного не произойдет, заверил профессор. В этом случае у него разовьется лучший иммунитет.

«Можно сделать и через месяц, и через полтора месяца, иммунитет может быть еще выше, потому что чем больше интервал, тем синтез антител может лучше проходить», — пояснил эксперт.

При этом если человек заболеет после ввода первого компонента, ему не нужно будет вводить второй, так как перенесенная инфекция создаст полноценный иммунитет.

«Если присоединяется коронавирусная инфекция, она будет в легкой форме, потому что человек уже не стерильный, имеет какую-то форму защиты», — заявил профессор.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

При заболевании ОРЗ в легкой форме следует вакцинироваться через одну-две недели после выздоровления, в тяжелой —через три-четыре, пишет Lenta.ru.

В случае отсутствия второго компонента вакцины в организме человек будет защищен на 50−60%, добавил Костинов.

«Иммунитет не сможет защитить, если попадет коронавирус. То есть сохраняется больший риск инфицирования, чем у привитого человека», — заключил он.

Ранее сообщалось, что при тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма. Врачи пояснили что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. В Минздраве подчеркнули, что правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, поэтому россиянам с антителами лучше воздержаться от прививки.

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