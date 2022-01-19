О принудительной вакцинации детей в России высказалась омбудсмен

«Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка», — сказала Львова-Белова, сообщает РИА «Новости».
Она сообщила, что часто поступает информация об опросах в школах, готовы ли родители привить детей. По словам омбудсмена, опросы проводятся для планирования запасов препаратов, пишет ura.ru.
Нужно сообщать о последствиях вакцинации, но решение люди должны принимать сами, считает Львова-Белова.
Согласие на прививку от родителей нужно, если ребенок младше 15 лет.