18 февраля -8°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О состоянии Жириновского сообщили в ЛДПР

В ЛДПР сообщили, что Владимир Жириновский восстанавливается после коронавируса, сообщает ТАСС.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

В партии подчеркнули, что Жириновский уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы.

В пресс-службе фракции добавили, что лидер остается под наблюдением врачей, но «прогресс очевиден».

О том, что Жириновского госпитализировали, стало известно 9 февраля. Сообщалось, что 75-летний политик находится на аппарате искусственной вентиляции легких в критическом состоянии, пишет bfm.ru. Позднее Минздрав уточнил, что у него выявили «омикрон"-штамм, но он находится в стабильном состоянии в ЦКБ со 2 февраля.

Ранее Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид, А сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость