О состоянии Жириновского сообщили в ЛДПР

В ЛДПР сообщили, что Владимир Жириновский восстанавливается после коронавируса, сообщает ТАСС .

В партии подчеркнули, что Жириновский уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы.

В пресс-службе фракции добавили, что лидер остается под наблюдением врачей, но «прогресс очевиден».

О том, что Жириновского госпитализировали, стало известно 9 февраля. Сообщалось, что 75-летний политик находится на аппарате искусственной вентиляции легких в критическом состоянии, пишет bfm.ru. Позднее Минздрав уточнил, что у него выявили «омикрон"-штамм, но он находится в стабильном состоянии в ЦКБ со 2 февраля.

Ранее Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид, А сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.