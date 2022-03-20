О стабильности цен на жизненно необходимые препараты в РФ заявил глава Минздрава

Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» (ВГТРК), сообщает «Интерфакс».

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал министр.

Министр отметил, что граждане пытаются купить лекарства на три-шесть месяцев, но это не нужно делать, так как лекарства производятся и поставляются.

Ранее Мурашко сообщил, что объемы производства в России и поставок в страну лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в том числе импортных, в текущем году существенно больше, чем в 2021 году.

Росздравнадзор также не видит проблем с наличием лекарств в России. Что касается жизненно важного препарата L-тироксина, на отсутствие в аптеках которого жаловались россияне, то его производят в России и проблем с поставками также не будет.

Ранее иностранные фармгиганты отказались проводить клинические испытания новых лекарств в России.

Отказ от исследований означает, что новинки будут появляться с большим запозданием — как минимум несколько лет, сообщают эксперты.