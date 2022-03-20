20 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О стабильности цен на жизненно необходимые препараты в РФ заявил глава Минздрава

Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» (ВГТРК), сообщает «Интерфакс».

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал министр.

Министр отметил, что граждане пытаются купить лекарства на три-шесть месяцев, но это не нужно делать, так как лекарства производятся и поставляются.

Ранее Мурашко сообщил, что объемы производства в России и поставок в страну лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в том числе импортных, в текущем году существенно больше, чем в 2021 году.

Росздравнадзор также не видит проблем с наличием лекарств в России. Что касается жизненно важного препарата L-тироксина, на отсутствие в аптеках которого жаловались россияне, то его производят в России и проблем с поставками также не будет.

Ранее иностранные фармгиганты отказались проводить клинические испытания новых лекарств в России.

Отказ от исследований означает, что новинки будут появляться с большим запозданием — как минимум несколько лет, сообщают эксперты.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость