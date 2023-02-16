16 февраля
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Здоровье

О вреде свеклы рассказала эксперт

Без свеклы не обходятся популярные среди россиян такие салаты, как селедка под шубой и традиционный винегрет. Однако помимо полезных свойств этого корнеплода, у свеклы есть и «побочки».

Винегрет.
Винегрет.
СС0

Кому лучше воздержаться от употребления этого продукта, рассказала гастроэнтеролог Александра Яковлева, пишет «Доктор Питер».

При этом лучше заранее знать, когда употребление свеклы нужно резко ограничить, а то и исключить ее из питания совсем.

Так, свекла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Дело в том, что корнеплод содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.

Ограничить употребление продукта нужно при сахарном диабете — свекла обладает достаточно высоким гликемическим индексом и содержит много сахара.

При болезнях желудочно-кишечного тракта свеклу рекомендуют употреблять с осторожностью — слабительный эффект противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее.

Умеренность стоит проявлять при хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.

Между тем стало известно, почему огурцы резко подорожали.

Цены на огурцы в феврале выросли более чем на 50% по сравнению с декабрем. Кроме огурцов, заметно подорожали и помидоры.

Сезонное повышение цен объяснимо. Однако в прошлом году подорожания были не такими заметными.

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