20 января
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Здоровье

Об эпидемии близорукости предупредили специалисты

Люди страдают от близорукости чаще, чем 80 лет назад, выяснили офтальмологи из Королевского колледжа Лондона и других британских исследовательских центров.

Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Исследователи проанализировали данные 107,5 тыс. британцев, родившихся в 1939—1970 годах.

Люди, родившиеся в конце 1960-х годов, страдали от близорукости на 10% чаще, чем те, кто родился на 30 лет раньше. У тех, кто родился в 1939—1944 годах близорукость в детстве развилась у 12,6%, в дальнейшей жизни еще у 7,4%. У рожденных в 1965—1970 годах эти показатели возросли до 15,6% и 13,6% соответственно. В целом, частота близорукости увеличилась с 20% до 29,2%.

Наибольшая частота близорукости наблюдалась у тех, кто родился в 1955—1959 годах — 30,9%.

Ученые полагают — причинами таких изменений были несколько факторов, в частности изменения в рационе питания в детстве, рост использования цифровых устройств и изменения в методах обучения (например, больше домашних заданий и меньше времени, проведенного на свежем воздухе), пишет Газета.Ru.

Хотя в этом исследовании рассматривались лишь британцы, рост распространения близорукости ранее наблюдался и в других странах, отмечают авторы работы.

Данные исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ранее алтайский офтальмолог назвал единственное упражнение, которое помогает сохранить остроту зрения.

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