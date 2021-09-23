Врач рассказала, как глаза реагируют на простуду

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко рассказала радио Sputnik , как облегчить состояние глаз при ОРВИ.

Лещенко отметила, что классические симптомы простуды — заложенность носа, боль в горле, насморк, головная боль — сопровождает боль в глазах.

«Фактически глаза всегда реагируют, есть даже такое понятие „больные глаза“. Вроде человек активен, делает какую-то работу, а ему говорят, что он не очень хорошо выглядит, у него „больные глаза“. Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается», — пояснила врач.

В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство «песка» в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего.

Если ощущается сухость в глазах, можно использовать увлажняющие капли. Нагрузку на зрение при таком состоянии нужно уменьшить.

При гриппе и других ОРВИ, пояснила Лещенко, страдают сосуды, поэтому на глазных яблоках могут появляться кровоизлияния.

«Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само „рассосется“. Надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов», — объяснила врач-офтальмолог высшей категории.

Необходимо следить, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество витаминов, в том числе витамина С.

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