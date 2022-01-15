Об изменении веса при коронавирусе предупредили россиян

Коронавирусная инфекция может спровоцировать как потерю, так и набор веса, заявил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин, сообщает радио Sputnik .

По словам врача, острая фаза любого инфекционного заболевания часто сопровождается потерей аппетита. Ковид в этом случае не исключение.

«В случае, если вес снизился не на катастрофические показатели, то паниковать не нужно, следует питаться (во время острой фазы болезни) простыми вещами в минимально возможном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — рассказал Потешкин.

Между тем коронавирусная инфекция может привести и к появлению лишнего веса, пишет Газета.Ru.

По словам эндокринолога, интерес к жирной пище при COVID-19 может быть обусловлен стремлением заболевшего обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций.

Полное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит обычно за полгода.

Ранее сообщалось, что потенциально опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек.