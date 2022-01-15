15 января
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Здоровье

Об изменении веса при коронавирусе предупредили россиян

Коронавирусная инфекция может спровоцировать как потерю, так и набор веса, заявил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин, сообщает радио Sputnik.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

По словам врача, острая фаза любого инфекционного заболевания часто сопровождается потерей аппетита. Ковид в этом случае не исключение.

«В случае, если вес снизился не на катастрофические показатели, то паниковать не нужно, следует питаться (во время острой фазы болезни) простыми вещами в минимально возможном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — рассказал Потешкин.

Между тем коронавирусная инфекция может привести и к появлению лишнего веса, пишет Газета.Ru.

По словам эндокринолога, интерес к жирной пище при COVID-19 может быть обусловлен стремлением заболевшего обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций.

Полное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит обычно за полгода.

Ранее сообщалось, что потенциально опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек.

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