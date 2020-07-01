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1 июля
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Здоровье

Об опасном солнечном излучении предупредил эксперт россиян

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует россиянам находиться в помещении в полуденные часы на этой неделе.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

В большинстве регионов России прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает ТАСС.

Руководитель Гидромета посоветовал гражданам выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах и пользоваться солнцезащитными средствами, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что Сибирь попала в зону высокого уровня солнечного излучения. Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, поскольку оно находится на минимальной высоте от Земли.

Зима в июле

Зафиксированная ранее орбитальной обсерваторией SDO мощнейшая за последние три года вспышка на поверхности Солнца может являться предвестником более мощных аналогичных явлений.

Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

В XVII веке после солнечной активности в России в июле и августе начинались морозы, а в сентябре падал снег.

«Да, тогда, во время так называемого „минимума Маундера“, действительно, фактически происходило оледенение. А в XVIII-XIX веках был еще так называемый „минимум Дальтона“. Только вот говорить об этом сейчас с уверенностью — гадать на кофейной гуще, хотя такое, в принципе, вполне возможно. Поживем — увидим», — говорит заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей, пишет svpressa.ru.

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