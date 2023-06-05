5 июня
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Здоровье

Об опасности авокадо для фигуры предупредила эксперт

Об опасности употребления авокадо предупредила врач-диетолог Наталья Нефедова.

Авокадо
Авокадо
ССО

Чрезмерная любовь к этому фрукту может негативно сказаться на фигуре, считает специалист, пишет Sputnik.

Продукт полезный, но очень жирный, рассказал эксперт. Лучше не употреблять этот продукт более одного авокадо за раз.

Диетолог посоветовала, как сохранить хорошую фигуру — нужно включать в рацион побольше овощей, фрукты и ягоды. С последними - поосторожнее, не более 150 г в день. Особенно, черешни и клубники.

Нужно питаться небольшими порциями по пять, а лучше — по 8-10 раз в день, указывает Газета.Ru. Важно чередовать фрукты и овощи разных цветов — это позволит получить разные фитовещества.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты плохо сказываются на фигуре. Это мед и ягоды. От фруктозы люди поправляются еще быстрее, если говорить о наборе лишнего веса. Также скрытый сахар содержится в ягодах и фруктах, добавила диетолог. Присутствует он и в некоторых других продуктах.

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