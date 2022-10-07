Какие продукты плохо сказываются на фигуре, рассказала диетолог

Мед и ягоды могут способствовать набору лишнего веса из-за содержания фруктозы, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

Соломатина отметила, что в меде есть скрытый сахар.

«От фруктозы люди поправляются еще быстрее, если говорить о наборе лишнего веса», — сказала врач.

Однако, по ее словам, фруктоза не требует выброса инсулина: это хорошо при диабете первого типа.

Также скрытый сахар содержится в ягодах и фруктах, добавила диетолог. Присутствует он и в некоторых других продуктах.

«Всевозможные соусы, колбасы, сосиски — там совсем не чувствуется сахар, но он в них часто есть», — подчеркнула Соломатина.

Скрытый сахар повышает уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, приводит к повреждению сосудов и набору веса.

Ранее специалист объяснила, почему некоторые продукты нельзя замораживать.