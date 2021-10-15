Об опасности «дельты» для привитых или переболевших более 4−6 месяцев назад предупредил ученый

Биолог и ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев оценил ситуацию с ковидом в России.

По его словам, «в отличии от предыдущих волн, в России очень большое количество переболевших и невакцинированных вместе».

При этом он отметил, что штамм «дельта» агрессивнее и может заражать людей с иммунитетом от коронавируса.

«Если вакцинация или болезнь были более 4−6 месяцев назад, то такой человек все равно может заболеть», — предупредил Скулачев, сообщает РЕН ТВ.

Эксперт рассказал, что переболевшие коронавирусом при повторном заражении, скорее всего, столкнутся с симптомами ОРВИ.

«Ужасного и смертельного» COVID-19 не будет. Такие люди попадают в больницу до 30 раз меньше, чем граждане, которые не сталкивались с коронавирусом", — пояснил ученый.

Кроме того он выразил мнение о том, что Россия еще не столкнулась с четвертой волной COVID-19, пишет «Росбалт». Это продолжение «летней» третьей волны.

Между тем медиков-пенсионеров попросили вернуться к работе. Пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию из-за пандемии, Минздрав просит привиться и вернуться к работе, заявил в профильном комитете Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В июле в российских регионах возникла тотальная нехватка врачей. Тогда в Минздраве РФ воздержались от оценки масштаба дефицита врачей, но сказали, что планируют «выездную оценку» оказания медицинской помощи в двух регионах — Ростовской области и Крыму.

Рост заболеваемости

Минздрав и Роспотребнадзор отмечают рост заболеваемости COVID-19 с сентября, в октябре в большинстве регионов ситуация осложнилась, инфекционные отделения заполняются, власти начинают вводить различные ограничения.