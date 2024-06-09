Рекомендуется устанавливать температуру в диапазоне от +22 до +24 градусов и направлять поток воздуха к потолку. Ночью следует снижать скорость работы устройства до минимальной.

Чтобы предотвратить распространение бактерий, которые могут накапливаться в воздухе и на внутренних компонентах кондиционера, рекомендуется периодически проветривать помещение или использовать кондиционер совместно с бризером — устройством, обеспечивающим приток свежего воздуха с улицы.

Кроме того, Мухамадьяров советует проводить профессиональную чистку кондиционера ежегодно перед началом или после окончания летнего сезона.

Ранее стало известно, как выбрать и установить кондиционер.

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