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Здоровье

Об опасности кондиционеров рассказал врач

В интервью RT врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров подчеркнул важность соблюдения правил использования кондиционера для поддержания здоровья.

Рекомендуется устанавливать температуру в диапазоне от +22 до +24 градусов и направлять поток воздуха к потолку. Ночью следует снижать скорость работы устройства до минимальной.

Чтобы предотвратить распространение бактерий, которые могут накапливаться в воздухе и на внутренних компонентах кондиционера, рекомендуется периодически проветривать помещение или использовать кондиционер совместно с бризером — устройством, обеспечивающим приток свежего воздуха с улицы.

Кроме того, Мухамадьяров советует проводить профессиональную чистку кондиционера ежегодно перед началом или после окончания летнего сезона.

Ранее стало известно, как выбрать и установить кондиционер.

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