Обе вкусные. В барнаульском роддоме № 2 рассказали, как отмечают Всемирную неделю грудного вскармливания

Железное правило
По словам доктора, естественное вскармливание необходимо ребенку не только для получения всех необходимых питательных веществ, но и для полноценного общения с мамой.
«С медицинской точки зрения малыш нуждается в материнском молоке потому, что в нем содержатся белки, жиры, углеводы. А также микроэлементы и антитела, благодаря которым у маленького человека формируется иммунитет, — рассказывает Людмила Ананьина. — Но не менее важен и психологический аспект грудного вскармливания. Во время него малыш чувствует себя в безопасности и максимальном контакте с мамой».
Кроху прикладывают к груди сразу после рождения, чтобы он получил первое питание. Это железное правило роддома, исключений не допускается даже если роды прошли тяжело.
Подобная практика, отмечает эксперт, существует в большинстве медучреждений страны с 2000-х годов. Наряду с системой индивидуальных родильных залов и совместного пребывания мамы и малыша.
Цифра
7−10 детей каждый день появляются на свет в барнаульском роддоме № 2.
До этой «революции» новорожденного уносили в детское отделение, где за ним наблюдали и ухаживали специалисты. Мамы могли пообщаться со своими детьми только во время кормления. Тогда оно проводилось по расписанию — семь раз в сутки.
Сегодня младенцы едят по требованию. Такой вариант и самим родительницам нравится гораздо больше.
«Этот подход оправдывает себя и с экономической точки зрения, — считает Людмила Ананьина. — Роддом тратит меньше ресурсов на содержание детей, поскольку не нужно закупать специальные смеси. Конечно, если ребенку нужна помощь, мы ее окажем».
Вкус и стресс
Доктор отмечает, что в последнее время процент заболеваемости новорожденных снижается. Собеседница утверждает, что это связано с качественной подготовкой к беременности и родам.
«Если женщина решила стать мамой, она должна сделать все, чтобы маленькому человеку было хорошо», — говорит Ананьина.
Что касается кормления, проблемы с ним, констатирует врач, связаны с неправильным прикладыванием крохи к груди. А сам «продукт» невкусным быть не может. Однако в любом случае стоит придерживаться здорового сбалансированного питания.
Немаловажен и психологический аспект. Нередко из-за стресса, перенесенного во время родов, новоиспеченная родительница не может настроиться на кормление.
Все трудности на пути к грудному вскармливанию поможет преодолеть консультант. Этот специалист, прежде чем брать на себя ответственность за сытость малышей, должен изучить сразу несколько разделов медицины. А именно: маммологию, онкологию, хирургию, педиатрию. В барнаульском роддоме № 2 уникальный профессионал появился в 2020 году.
«Всем только кажется, что природа все подскажет, и процесс пойдет. На деле не все так просто. Естественное вскармливание — это искусство, — говорит Нина Заболотнева, консультант по грудному вскармливанию роддома. — Многие сразу после появления на свет малыша находятся в стрессе и напряжении. Поэтому одна из моих задач — успокоить и подготовить к новому этапу».
Маленькая — не значит мало
На этом этапе необходимо учитывать физиологические особенности каждой женщины.
«Вокруг темы кормления витает много мифов, которые мы не устаем развеивать, — говорит Нина Заболотнева. — Один из самых популярных, с которым к нам приходят роженицы, такой: если грудь маленькая, то молока будет мало и, возможно, ребенку не хватит. Если большая, то его обязательно — в избытке. Это совершенно не так. 95% успеха зависит от грамотного прикладывания. Тогда и малыш будет сыт, и мама довольна. Сложность состоит в том, что грудь у всех очень разная и подобрать правильный вариант прикладывания не всегда просто и быстро».
Бывают случаи, когда и у опытных мам, имеющих по три ребенка, внезапно возникают проблемы. Например, молоко резко пропадает.
Спасти рацион крохи также могут специалисты. Иногда приходится прибегать к медикаментозной поддержке. Однако это, скорее, исключение, а не правило.
Нина каждый день проводит обход новоиспеченных мам и обучает их вскармливанию. Женщина и специалист вместе ищут подходящее положение, в котором и родительнице, и ее чаду будет комфортно.
Еще один миф — про рацион кормящей женщины. Согласно последним рекомендациям, не нужно придерживаться строгой диеты, чтобы молоко было качественным. И все же стоит следить за количеством жиров.
Если их переесть, продукт будет слишком вязким. Так, мамам разрешается есть не более трех орехов ежедневно. Также необходимо пить много теплой жидкости. В остальном, чтобы молоко было для ребенка вкусным и полезным, мама, говорит эксперт, должна пребывать в хорошем настроении.
«Окситоцин способствует свободному выходу молока, — объясняет Нина Заболотнева. — Адреналин, который вырабатывается во время стресса, наоборот, этот процесс останавливает. Поэтому мы рекомендуем позитивные эмоции и покой.
Такая же красивая
Жительница Барнаула Марина Будяковская три дня назад стала мамой во второй раз. Родился богатырь весом 4 кг.
С первенцем, дочкой, проблем по части вскармливания не было. Посмотрела видео на YouTube и научилась. Форма молочных желез в итоге тоже не изменилась. Поэтому на вторые роды Марина шла спокойно.
Она говорит: «В искусственной смеси нет всех необходимых ребенку микроэлементов. Для меня вообще радость — видеть, как сын с удовольствием ест. Грудь взял хорошо с первого раза». У малыша Данила проблем с аппетитом нет. Особенно в ночное время.
Старшую женщина кормила грудью почти до двух лет. По современным меркам, это допустимый срок. Специалисты подчеркивают: каждая мама вольна самостоятельно решать, когда отлучать карапуза от груди.
Четких стандартов нет. Однако врачи называют период в 1−1,5 года достаточным для того, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем со здоровьем.
Факты
- Ребенок рождается со стерильным кишечником. Поэтому грудное молоко — первая еда в его жизни — так необходима для формирования микрофлоры.
- У каждой женщины, вне зависимости от питания, жирность грудного молока составляет 4,35%.