Обе вкусные. В барнаульском роддоме № 2 рассказали, как отмечают Всемирную неделю грудного вскармливания

Главный врач барнаульского роддома № 2 Людмила Ананьина с гордостью говорит, что в медучреждении Всемирная неделя грудного вскармливания проходит с размахом — своим, а не искусственным тут кормят все мамы. Почему грудное молоко важно не только для физического, но и для психологического развития ребенка, и как все меняется во время лактации — в материале altapress.ru.

Железное правило

По словам доктора, естественное вскармливание необходимо ребенку не только для получения всех необходимых питательных веществ, но и для полноценного общения с мамой.

«С медицинской точки зрения малыш нуждается в материнском молоке потому, что в нем содержатся белки, жиры, углеводы. А также микроэлементы и антитела, благодаря которым у маленького человека формируется иммунитет, — рассказывает Людмила Ананьина. — Но не менее важен и психологический аспект грудного вскармливания. Во время него малыш чувствует себя в безопасности и максимальном контакте с мамой».

Кроху прикладывают к груди сразу после рождения, чтобы он получил первое питание. Это железное правило роддома, исключений не допускается даже если роды прошли тяжело.

Всемирная неделя грудного вскармливания. Предоставлено altapress.ru.

Подобная практика, отмечает эксперт, существует в большинстве медучреждений страны с 2000-х годов. Наряду с системой индивидуальных родильных залов и совместного пребывания мамы и малыша.

Цифра 7−10 детей каждый день появляются на свет в барнаульском роддоме № 2.

До этой «революции» новорожденного уносили в детское отделение, где за ним наблюдали и ухаживали специалисты. Мамы могли пообщаться со своими детьми только во время кормления. Тогда оно проводилось по расписанию — семь раз в сутки.

Детское питание , бутылочка , соска. СС0.

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Вкус и стресс

Сегодня младенцы едят по требованию. Такой вариант и самим родительницам нравится гораздо больше.«Этот подход оправдывает себя и с экономической точки зрения, — считает Людмила Ананьина. — Роддом тратит меньше ресурсов на содержание детейпоскольку не нужно закупать специальные смеси. Конечноесли ребенку нужна помощьмы ее окажем».

Доктор отмечает, что в последнее время процент заболеваемости новорожденных снижается. Собеседница утверждает, что это связано с качественной подготовкой к беременности и родам.

«Если женщина решила стать мамой, она должна сделать все, чтобы маленькому человеку было хорошо», — говорит Ананьина.



Что касается кормления, проблемы с ним, констатирует врач, связаны с неправильным прикладыванием крохи к груди. А сам «продукт» невкусным быть не может. Однако в любом случае стоит придерживаться здорового сбалансированного питания.



Немаловажен и психологический аспект. Нередко из-за стресса, перенесенного во время родов, новоиспеченная родительница не может настроиться на кормление.

Всемирная неделя грудного вскармливания. Предоставлено altapress.ru.

Все трудности на пути к грудному вскармливанию поможет преодолеть консультант. Этот специалист, прежде чем брать на себя ответственность за сытость малышей, должен изучить сразу несколько разделов медицины. А именно: маммологию, онкологию, хирургию, педиатрию. В барнаульском роддоме № 2 уникальный профессионал появился в 2020 году.

«Всем только кажется, что природа все подскажет, и процесс пойдет. На деле не все так просто. Естественное вскармливание — это искусство, — говорит Нина Заболотнева, консультант по грудному вскармливанию роддома. — Многие сразу после появления на свет малыша находятся в стрессе и напряжении. Поэтому одна из моих задач — успокоить и подготовить к новому этапу».

Маленькая — не значит мало

На этом этапе необходимо учитывать физиологические особенности каждой женщины.

Всемирная неделя грудного вскармливания. Предоставлено altapress.ru.

«Вокруг темы кормления витает много мифов, которые мы не устаем развеивать, — говорит Нина Заболотнева. — Один из самых популярных, с которым к нам приходят роженицы, такой: если грудь маленькая, то молока будет мало и, возможно, ребенку не хватит. Если большая, то его обязательно — в избытке. Это совершенно не так. 95% успеха зависит от грамотного прикладывания. Тогда и малыш будет сыт, и мама довольна. Сложность состоит в том, что грудь у всех очень разная и подобрать правильный вариант прикладывания не всегда просто и быстро».

Бывают случаи, когда и у опытных мам, имеющих по три ребенка, внезапно возникают проблемы. Например, молоко резко пропадает.



Спасти рацион крохи также могут специалисты. Иногда приходится прибегать к медикаментозной поддержке. Однако это, скорее, исключение, а не правило.

Женщина , грудь. СС0

Нина каждый день проводит обход новоиспеченных мам и обучает их вскармливанию. Женщина и специалист вместе ищут подходящее положение, в котором и родительнице, и ее чаду будет комфортно.

Еще один миф — про рацион кормящей женщины. Согласно последним рекомендациям, не нужно придерживаться строгой диеты, чтобы молоко было качественным. И все же стоит следить за количеством жиров.

Если их переесть, продукт будет слишком вязким. Так, мамам разрешается есть не более трех орехов ежедневно. Также необходимо пить много теплой жидкости. В остальном, чтобы молоко было для ребенка вкусным и полезным, мама, говорит эксперт, должна пребывать в хорошем настроении.

«Окситоцин способствует свободному выходу молока, — объясняет Нина Заболотнева. — Адреналин, который вырабатывается во время стресса, наоборот, этот процесс останавливает. Поэтому мы рекомендуем позитивные эмоции и покой.

Такая же красивая

Жительница Барнаула Марина Будяковская три дня назад стала мамой во второй раз. Родился богатырь весом 4 кг.

С первенцем, дочкой, проблем по части вскармливания не было. Посмотрела видео на YouTube и научилась. Форма молочных желез в итоге тоже не изменилась. Поэтому на вторые роды Марина шла спокойно.

Всемирная неделя грудного вскармливания. Предоставлено altapress.ru.

Она говорит: «В искусственной смеси нет всех необходимых ребенку микроэлементов. Для меня вообще радость — видеть, как сын с удовольствием ест. Грудь взял хорошо с первого раза». У малыша Данила проблем с аппетитом нет. Особенно в ночное время.



Старшую женщина кормила грудью почти до двух лет. По современным меркам, это допустимый срок. Специалисты подчеркивают: каждая мама вольна самостоятельно решать, когда отлучать карапуза от груди.

Четких стандартов нет. Однако врачи называют период в 1−1,5 года достаточным для того, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем со здоровьем.