11 сентября
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Здоровье

Очаг паразитарной болезни обнаружили ученые в Сибири

Ученые Биологического института Томского госуниверситета обнаружили в Томской области большой очаг легочного дирофиляриоза. Это опасное для человека паразитарное заболевание, которое переносят комары. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

Ученые отмечают, что очаг заболевания легочной дирофилярии вида «D. immitis» был обнаружен в Колпашевском районе Томской области. О нем стало известно в рамках евразийских исследований этого заболевания.

Радиус очага болезни — около 40 км. Есть тенденция в увеличению поражения. К тому же переносчики — комары — оказались устойчивы к охлаждению при — 4 градусов до 18 часов.

Исследователи предполагают, что очаг зародился при завозе паразита в организме служебных собак и стал расширяться из Колпашева по окрестным поселениям. К тому же в данном регионе есть заболоченные местности и высокая влажность климата, которые лишь усиливают распространение заболевания.

Обнаруженный очаг дирофиляриоза в Томской области стал вторым известным очагом болезни в Западной Сибири. Первый был зафиксирован более 30 лет назад в окрестностях Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

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