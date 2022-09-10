Очаг паразитарной болезни обнаружили ученые в Сибири

Ученые Биологического института Томского госуниверситета обнаружили в Томской области большой очаг легочного дирофиляриоза. Это опасное для человека паразитарное заболевание, которое переносят комары. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Ученые отмечают, что очаг заболевания легочной дирофилярии вида «D. immitis» был обнаружен в Колпашевском районе Томской области. О нем стало известно в рамках евразийских исследований этого заболевания.

Радиус очага болезни — около 40 км. Есть тенденция в увеличению поражения. К тому же переносчики — комары — оказались устойчивы к охлаждению при — 4 градусов до 18 часов.

Исследователи предполагают, что очаг зародился при завозе паразита в организме служебных собак и стал расширяться из Колпашева по окрестным поселениям. К тому же в данном регионе есть заболоченные местности и высокая влажность климата, которые лишь усиливают распространение заболевания.

Обнаруженный очаг дирофиляриоза в Томской области стал вторым известным очагом болезни в Западной Сибири. Первый был зафиксирован более 30 лет назад в окрестностях Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.