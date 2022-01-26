Очень нежный орган. Барнаульский онколог-маммолог рассказала, почему рак чаще всего поражает женскую грудь

Онкологические заболевания молочной железы занимают первое место по распространенности в Алтайском крае. Отчасти это связано с доступностью диагностических методов, в первую очередь, УЗИ и маммографии. Отчасти с тем, что женская грудь — очень нежный орган. Почему рак поражает его чаще всего, когда нужно бежать к врачу и стоит ли на самом деле бояться страшных диагнозов, рассказала онколог-маммолог Диагностического центра Евгения Хакимова.

Лимонная корочка

— Какие симптомы рака груди должны насторожить и как часто стоит посещать врача?

— Любые покраснения, язвочки, ямочки, отеки, сыпь, прощупываемые «комочки», втягивание соска, изменение его формы или положения, выделения, опухоль в подмышечной впадине — все это может быть признаком развивающейся опухоли. В то же время это могут быть симптомы и доброкачественных изменений. Отделить одно от другого может только врач.

Самый частый и тревожный симптом — появление «лимонной корочки»: кожа стягивается, поры становятся виднее.

Я советую ходить на прием к маммологу и делать УЗИ раз в полгода. Раньше рекомендовали маммографию раз в два года женщинам с 45−50 лет. Сейчас — раз в год и уже с 35. Эти исследования можно и нужно сделать еще раньше тем, кто планирует беременность.

Женщина , грудь. СС0

— Вы поставили диагноз. Что дальше происходит с пациенткой?

— Если нам что-то не нравится в результатах УЗИ или маммографии — есть какие-то узлы — то обязательно проводится пункционная биопсия под контролем опять же УЗИ. Минимальные образования, которые мы можем описать — 4−5 мм.

Если гистологическое исследование подтверждает рак, пациентка отправляется в онкологический диспансер. Замечу, минуя поликлинику по месту жительства. Нет необходимости идти к терапевту или в женскую консультацию.

Наша поликлиника выписывает направление, и при наличии талонов в «Надежде» пациентка отправляется туда. Если талонов нет, возможно направление и через поликлинику по месту жительства, но таких случаев почти не бывает.

В онкодиспансере женщину еще раз обследует онколог, а потом консилиум (в нем есть врач-радиолог, химиотерапевт, хирург) принимает решение по лечению в зависимости от стадии и характера онкологического процесса.

Как правило, сначала следует операция по удалению опухоли, затем химио- или лучевая терапия. При гормонозависимых онкологических процессах пациентке назначают гормональную терапию.

Если рак в запущенной стадии, применяется так называемая неоадъювантная терапия. То есть опухоль стараются уменьшить в размерах, чтобы она стала операбельной.

Факт За последние 10 лет прирост заболеваемости раком молочной железы составил порядка 16%, по данным Алтайского онкологического диспансера. Пик приходится на возраст в диапазоне 55 — 69 лет.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Чувствительная железа

— Почему именно молочная железа оказывается наиболее уязвимой для онкологических заболеваний?

— Во-первых, рост количества впервые выявленных опухолей — во многом заслуга своевременной диагностики. Для меня несколько лет не посещать маммолога — это что-то страшное. Раз в полгода мы должны проверять не только молочную железу, но и все органы. И это касается как женщин, так и мужчин. Радует, что все больше людей так и делают.

Во-вторых, молочная железа сама по себе — это чувствительный гормонозависимый орган с большим кровоснабжением. Особенно в активном репродуктивном возрасте с активной же половой жизнью. Поэтому не легкие и не головной мозг, а именно молочная железа подвергается большей опасности. На втором месте по распространенности стоят другие гормонозависимые органы: матка, яичники и прочее. В этом плане женщинам, конечно, не очень повезло.

Поскольку кровоснабжение в этих органах бурное, опухоль может быстрее развиваться и расти. Что касается конкретно молочной железы, велик и риск метастазирования. Здесь активный лимфоотток. Так что опухоль быстро «прорастает» в близко расположенные шейно-надключичные, подключичные, подмышечные лимфоузлы. Последние наиболее тесно связаны кровотоком с тканью молочной железы.

Эта железистая ткань с годами становится плотнее и после менопаузы начинает заменяться фиброзной тканью. Риск получить рак при этом не исчезает, но становится меньше. Поэтому мы говорим, что своевременная диагностика важна как раз в молодом репродуктивном возрасте.

Ареолярная область тоже достаточно нежная, отдельно даже выделена онкология соска — рак Педжета.

Евгения Хакимова , онколог-маммолог. Диагностический центр Алтайского края.

Это просто диагноз

— Рак молочной железы — это всегда приговор?

— Есть молниеносные формы. Как правило, это отечно-инфильтративные опухоли. Нередко бывает так, что только вчера покраснело-заболело, а сегодня мы имеем уже метастазы. При этом поднимается температура, железа увеличивается, кожа становится похожа на ту самую лимонную корочку.

Тут важно быстро провести дифференциальную диагностику. Это может быть рак, а может быть, например, нелактационный мастит — воспалительный процесс у некормящих женщин. После курса антибактериальных и противовоспалительных препаратов мы еще раз делаем УЗИ, потому что в острой форме отек иногда мешает увидеть новообразование.

На самом деле рак молочной железы — это не приговор, а просто диагноз. Все зависит от характера опухоли. Гормонозависимые, если можно так сказать, благоприятнее, они быстрее «отвечают» на химио- и лучевую терапию.

Есть так называемый трижды негативный рак. Это опухоль, у которой отсутствуют рецепторы гормонов эстрогена и прогестерона, а также рецептор эпидермального фактора роста. Такой рак очень агрессивный, почти не поддается терапии. Примерно 15% случаев рака молочной железы относятся как раз к этому типу. К сожалению, его чаще диагностируют у женщин в репродуктивном возрасте — моложе 40 лет.

Есть показатель злокачественности (Ki-67). Чем он выше, тем больше риск метастаз, тем хуже прогноз. В том числе в зависимости от него выбирают метод лечения.

В любом случае, чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов у женщины жить долго и полноценно. Но пациентки боятся и пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Прикладывание капустных листов, льда, горячей глины… Что там мне еще встречалось? Спиртовые компрессы. Это я назвала самое деликатное из того, что изобретают женщины. Разумеется, это не поможет.

Факт В 2021 году онкологические заболевания диагностированы у 2144 женщин. Сюда входят локализации в шейке матки, молочной железе и так называемый рак in situ — злокачественные опухоли на начальной стадии.

Женская грудь , бюстгалтер. СС0

Вдруг не рак

— Врачи диагностируют другие заболевания молочной железы , способные напугать пациентку. Стоит ли беспокоиться , если это не рак?

— Часто ставят диагноз «мастопатия». Это разрастание железистой ткани. Есть кисты молочных желез — полости, окруженные оболочкой и заполненные жидкостью. Есть фиброаденома — это наиболее распространенное доброкачественное образование, возникающее из фиброзной ткани.

Если обнаружена крупная киста, то обязательна диагностическая пункция, пусть это никого не пугает. Большие кисты, конечно, нужно удалять. Эта процедура проводится под контролем УЗИ. Она простая и рутинная для врачей, пациентка может сделать такую операцию даже на обеденном перерыве.

Фиброаденома чаще всего возникает при длительном приеме оральных контрацептивов или при заместительной гормонотерапии в менопаузе. Здесь немаловажно тщательно наблюдаться у гинеколога, делать УЗИ не только молочных желез, но и органов малого таза.

В некоторых случаях кисты могут уменьшаться без каких-то вмешательств, фиброаденома так не «умеет». Если она растет, то рекомендуется ее убрать.

Все эти заболевания никак не влияют ни на репродуктивную функцию, ни на кормление ребенка. И это не рак и даже не его предвестники. Они никак не увеличивают риски развития онкологических процессов и вообще не имеют к ним отношения. Однако эти заболевания тоже нужно вовремя диагностировать и лечить.

Женская грудь. СС0.

— Что скажете любителям жестких эротических игр с грудью? И вообще , травмы могут быть связаны с онкологическими заболеваниями?

— Во-первых, травма — это всегда больно, хорошего тут нет. Напрямую к онкологии это не ведет. Но так можно нарушить целостность кровеносного русла, а это приведет к поверхностным и внутрикожным гематомам — синякам в просторечии.

Если травма серьезная, конечно, лучше показаться врачу и сделать УЗИ. Некоторые гематомы могут потребовать удаления с помощью пункции, чтобы не возникло воспалительных процессов.

Во-вторых, травма может стать своеобразным триггером. Если у женщины уже есть рак, но он не диагностирован, нарушение целостности тканей молочной железы может привести к росту раковых клеток.

Женская грудь. СС0.

Искусственная не болит

— Противники имплантации пугают , что искусственная грудь — прямой путь к раку. Что по этому поводу думают врачи?

— Импланты молочной железы сейчас достаточно анатомичные, гипоаллергенные и уж точно никак не влияют на онкологию. Рак может возникнуть с одинаковой вероятностью и с ними, и без них.

Перед тем, как ставить импланты, пациентка должна пройти обследование. Врачи при этом часто находят те же кисты и фиброаденомы. Хороший пластический хирург не начнет работу без заключения маммолога.

— Женщинам с маленькой грудью больше повезло в плане онкологии?

— Нет. И в маленькой молочной железе могут быть большие проблемы. Обнаружить их в небольшой груди в целом легче. Если же грудь объемная, новообразования не всегда можно прощупать, так что сразу подключаем инструментальные методы исследования.

Женская грудь. СС0.

Раковые семьи

— Как врачи оценивают наследственность при раке груди? Действительно ли это важно?

— В онкологии есть, можно сказать, отдельный диагноз «член раковой семьи». Если трое и более кровных родственников имели онкологическое заболевание, то риск очень велик. При раке груди мы смотрим женскую линию: мама, бабушка, тетя, сестры. Помимо УЗИ и маммографии, раз в год таким людям рекомендуется сдавать тест на онкомаркеры.

Даже отягощенная наследственность не говорит о том, что рак будет обязательно. Но все же стоит более пристально относиться к своему здоровью, и не только в части молочной железы. Мы обязательно смотрим брюшную полость, гинекологию, легкие, щитовидную железу.

Некоторые думают, что раз у бабушки и мамы был рак груди, то вот за грудью и буду следить. Это большая ошибка: в последующем поколении онкологический процесс может локализоваться где угодно, например, в печени или яичниках.

Секс , женская грудь. СС0

Особый анализ

— Тесты на онкомаркеры не новы , но звучит это довольно экзотично: не просто кровь из пальца в поликлинике сдать. Некоторые полагают , что это выброс денег на ветер.

— Не согласна. Онкомаркеры — это, по сути, продукты жизнедеятельности опухоли. Они позволяют обнаружить опухолевый процесс за несколько месяцев и даже за полгода до того, как его можно будет диагностировать другими методами.

Есть такие случаи: нашли изменения в лимфоузле, понимаем, что это метастазы, но где первичный очаг, не знаем и найти не можем. Помогают только онкомаркеры.

Бывает, что никакими инструментальными методами мы вообще не находим никаких признаков рака в организме, но видим, что повышен какой-то онкомаркер. Значит, рак все же в той локализации есть, просто мы его пока не видим.

Негативное отношение к таким тестам вызвано тем, что они часто входят в какой-либо коммерческий chek-up — комплексное обследование.

Не факт, что вам вообще нужно сдавать тест именно на этот конкретный онкомаркер. Поэтому такая проверка диагностически бессмысленна. Анализы на онкомаркеры должен рекомендовать только врач-онколог.

Для женщин мы назначаем онкомаркеры для молочных желез, яичников, общий (раково-эмбриональный), а также альфа-фетопротеин (он показывает онкологию брюшной полости). Всего же существует больше 150 онкомаркеров и сдавать все подряд совершенно не нужно.

Надо понимать, что онкомаркеры могут обнаружиться и без рака. Например, яичники дают повышенные показатели в определенную фазу менструального цикла или если есть миома или эндометриоз. Обязательно надо обращать внимание на сопутствующие патологии. И разобраться в этом может только врач.

Вообще, если нет никаких наследственных рисков, человека ничего не беспокоит и другими методами рак не диагностирован, то незачем делать такие тесты. Разве что из интереса.