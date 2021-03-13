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Здоровье

Одна горсточка: диетолог раскрыл простейший способ прекратить переедать

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал на своем YouTube-канале, как избежать переедания. Советом доктора, который действительно прост, поделилась lenta.ru.

Диета. Похудение.
Диета. Похудение.
СС0

Диетолог дал совет, как ускорить приход чувства насыщения, чтобы не переедать: по его словам, помочь в этом могут отруби. Врач отметил, что отруби — это натуральный и безопасный продукт, и именно с него Ковальков рекомендует начинать прием пищи.

«Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дают ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше, не будете переедать», — посоветовал эксперт.

В то же время эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова не рекомендует сочетать отруби с молоком. В отрубях содержится фитиновая кислота, и при соединении с кальцием она формирует нерастворимые соединения.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали доступные «суперпродукты» для продления жизни.

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