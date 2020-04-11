11 апреля в Барнаул авиарейсами из Москвы прибыло 126 человек. Одного из прибывших пассажиров разместили в обсерватор Первомайского района (Алтайский край) для медицинского наблюдения, сообщает телеграм-канал Ленина, 59.

Остальные прилетевшие пассажиры будут соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

Им вручены соответствующие предписания. Соблюдение режима контролируют медики и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что 11 апреля научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) подтвердил 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае.

Среди заболевших 5 человек — жители Барнаула, один из Заринска, двое из Павловска.

Пять человек выявлены по контакту с ранее заболевшими. Один инфицированный — ребенок.

Таким образом, на 11 апреля в регионе выявлено 27 случаев заболевания <учитывая, что двое выздоровели>. Общее количество зараженных Covid-19 в Алтайском крае — 29 человек.

В России

Всего на 11 апреля в России зарегистрировано 11,9 тыс. случаев коронавируса. За весь период официально зафиксировано 94 смерти, выздоровели 795 человек. В Сибири теперь известно о 234 заболевших и троих погибших.