Огромная очередь: жительница Барнаула рассказала, насколько сложно сделать тест на COVID-19 в поликлинике

В частности, пациентка рассказала, что первый мазок на коронавирус пришел положительный, и 5 февраля к ней должны были прийти домой, чтобы взять второй тест.
Однако 4 февраля ей позвонили и сказали прийти самостоятельно в поликлинику.
На месте выяснилось, что на повторный мазок необходимо отстоять очередь вместе с температурящими больными.
«Очередь общая в которой стоят на первый мазок и на повторный, в очереди до меня уже стоит человек 50, помещение маленькое о дистанции речи вообще не идёт. А своё направление нужно найти из сотни направлений, которые лежат на лавочке», — рассказала женщина.
Повторный тест пациентка сделала, отстояв в очереди два часа.
Ранее барнаульцы пожаловались на толпы людей в той же самой поликлинике.
Также губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел специальное совещание, в ходе которого рассмотрели обстановку, работу системы здравоохранения и меры по сдерживанию ковида.
Было подмечено, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ поликлиники и больницы испытывают высокую нагрузку особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске.