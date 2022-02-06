Огромная очередь: жительница Барнаула рассказала, насколько сложно сделать тест на COVID-19 в поликлинике

Жительница Барнаула рассказала, как она ходила в поликлинику № 12 для сдачи повторного мазка на коронавирус. Женщина пожаловалась на огромную очередь и неразбериху, сообщает «Инцидент Барнаул».

В частности, пациентка рассказала, что первый мазок на коронавирус пришел положительный, и 5 февраля к ней должны были прийти домой, чтобы взять второй тест.

Однако 4 февраля ей позвонили и сказали прийти самостоятельно в поликлинику.

На месте выяснилось, что на повторный мазок необходимо отстоять очередь вместе с температурящими больными.

«Очередь общая в которой стоят на первый мазок и на повторный, в очереди до меня уже стоит человек 50, помещение маленькое о дистанции речи вообще не идёт. А своё направление нужно найти из сотни направлений, которые лежат на лавочке», — рассказала женщина.

Повторный тест пациентка сделала, отстояв в очереди два часа.

Ранее барнаульцы пожаловались на толпы людей в той же самой поликлинике.

Также губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел специальное совещание, в ходе которого рассмотрели обстановку, работу системы здравоохранения и меры по сдерживанию ковида.

Было подмечено, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ поликлиники и больницы испытывают высокую нагрузку особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске.