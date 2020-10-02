Около 30 человек заразились коронавирусом у российского целителя

27 жителей Нюрбинского района Якутии заразились коронавирусом после приема у больного народного целителя, сообщили в оперативном штабе республики, сообщает «Интерфакс». И это пока предварительные данные.

«Ситуация в Нюрбинском районе по случаю заболевания коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. По предварительным данным выявлено 27 заболевших», — говорится в сообщении.

За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

В конце сентября в город Нюрба приезжал целитель, который принимал большое количество граждан.

Впоследствии выяснилось, что заражен коронавирусом.

Ранее в российском регионе после посещения парикмахерской 23 человека заразились COVID-19. Это произошло в Ракитянском районе Белгородской области. А в Красногвардейском районе Адыгеи 155 человек заразились коронавирусом после проведения похорон. Глава района Альберт Османов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.