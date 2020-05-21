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Происшествия

После похорон в российском регионе заразились COVID-19 155 человек

В Красногвардейском районе Адыгеи 155 человек заразились коронавирусом после проведения похорон, сообщает правительство Адыгеи. Глава района Альберт Османов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

1 мая в ауле Бжедугхабль прошли похороны, на которых присутствовали более 500 человек.

После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. К 20 мая COVID-19 был выявлен уже у 155 жителей района, пишет polit.ru.

Главный санитарный врач республики Сергей Завгородний сообщил, что для локализации очага коронавируса в Красногвардейском районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что в Ракитянском районе Белгородской области после посещения парикмахерской 23 человека заразились коронавирусной инфекцией.

Все заразившиеся находятся под медицинским наблюдением дома. Заболевание у них протекает бессимптомно.

Еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, они тоже соблюдают режим самоизоляции под медицинским наблюдением.

Сам парикмахер сейчас лечится в белгородской больнице.

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