Около 30 медиков посмотрели секретный файл прививочной карты президента Франции

Все они ознакомились с прививочной картой президента республики.

«Похоже, что вы обращались к файлу Макрона без его согласия»", — указывается в письме.

В послании врачам, фармацевтам и медсестрам напоминается, что доступ к данным о состоянии здоровья зарезервирован за профессионалами, «обеспечивающими эффективный уход за пациентами для вакцинации… Любой незаконный поиск и доступ» может «подразумевать санкции», пишет bfm.ru.

Эммануэль Макрон, у которого в декабре 2020 года был положительный результат на ковид, 31 мая получил однократную дозу вакцины.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин рассказал о количестве антител у себя после вакцинации от ковида. Он рассказал, что у него хорошие показатели антител после вакцинации против коронавируса.

Путин рассказал, что не советовался с врачами по поводу вакцины.

Президент подчеркнул, что выбирая вакцину, он исходил из того, какая из них быстрее подействует. Также Путин пошутил, что сделал выбор в пользу «Спутник V» из-за того, что этот препарат используют российские Вооруженные силы. «А я верховный главнокомандующий», — сказал президент.

После первого укола, как отметил глава государства, он ничего не почувствовал, не было никаких побочных явлений. После второй прививки, как отметил Путин, немного поднялась температура — до 37,2. Однако уже утром температура у президента была в норме.