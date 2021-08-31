Путин рассказал о количестве антител у себя после вакцинации от ковида

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что у него хорошие показатели антител после вакцинации против коронавируса.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал Путин.

Путин вакцинировался 23 марта. Однако ни трансляции, ни фото того, как президент получает прививку, на сайте Кремля не было. Песков предложил «верить на слово» в то, что Путин вакцинировался от коронавируса. Сам президент объяснил отказ от публичной антиковидной вакцинации нежеланием «обезьянничать», пишет polit.ru.

Во время прямой линии в июне Путин объяснил, что не говорил раньше, какой выбрал препарат, чтобы не создавать ему конкурентного преимущества.

Президент рассказал, что не советовался с врачами по поводу вакцины.

Президент подчеркнул, что выбирая вакцину, он исходил из того, какая из них быстрее подействует. Также Путин пошутил, что сделал выбор в пользу «Спутник V» из-за того, что этот препарат используют российские Вооруженные силы. «А я верховный главнокомандующий», — сказал президент.

После первого укола, как отметил глава государства, он ничего не почувствовал, не было никаких побочных явлений. После второй прививки, как отметил Путин, немного поднялась температура — до 37,2. Однако уже утром температура у президента была в норме.

Он также отметил, что этой вакциной прививают военнослужащих.