Олег Тиньков рассказал подписчикам, что переболел COVID-19

Пересадку костного мозга он будет делать в Лондоне на следующей неделе.
Тиньков написал в Instagram, что, несмотря на его болезни, банк «Тинькофф» не продается и выйдет из кризиса сильным, пишет bfm.ru. Он добавил, что просит прощения у всех, кого когда-либо обидел.
Между тем Тинькову грозит до шести лет в американской тюрьме. Это суммарный срок по двум предъявленным ему обвинениям.
Американские власти обвиняют предпринимателя из России в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.
Запрет и дача
Тинькову запрещается посещать аэропорты и покидать квартиру в вечернее и ночное время суток, а также необходимо отмечаться в полиции три раза в неделю.
Еще до начала судебного разбирательства бизнесмен планировал построить на Алтае дом La Datcha.
«Ирония судьбы в том, что я родился в 300 км от этих мест и, конечно, бывал на Алтае, в предгорьях, в Усть-Тальменской моя тетя жила, но до Горного Алтая не добирался еще ни разу. Сейчас в планах La Datcha три точки — Камчатка, Байкал и Алтай», — рассказывал Тиньков в 2018 году.