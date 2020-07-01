Олег Тиньков рассказал подписчикам, что переболел COVID-19

Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, рассказал, что переболел коронавирусом. По его словам, это произошло три месяца назад.

Пересадку костного мозга он будет делать в Лондоне на следующей неделе.

Тиньков написал в Instagram, что, несмотря на его болезни, банк «Тинькофф» не продается и выйдет из кризиса сильным, пишет bfm.ru. Он добавил, что просит прощения у всех, кого когда-либо обидел.

Между тем Тинькову грозит до шести лет в американской тюрьме. Это суммарный срок по двум предъявленным ему обвинениям.

Американские власти обвиняют предпринимателя из России в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Запрет и дача

Тинькову запрещается посещать аэропорты и покидать квартиру в вечернее и ночное время суток, а также необходимо отмечаться в полиции три раза в неделю.

Еще до начала судебного разбирательства бизнесмен планировал построить на Алтае дом La Datcha.