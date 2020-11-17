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Здоровье

Онищенко назвал способы снизить риск заражения COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал радио Sputnik, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Онищенко отметил, что необходимо хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему.

Также важно держать себя в тонусе и не забывать о физической активности, чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заражения коронавирусом.

Сейчас ситуацию с заболеваемостью осложняет холодное время года, поэтому нужно внимательно следить за здоровьем и одеваться по погоде, так как любая простуда ослабляет иммунитет.

«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции», — предупредил депутат Госдумы Онищенко.

Пенсионер устроил заплыв в Енисее. Красноярск.
Пенсионер устроил заплыв в Енисее. Красноярск.
кадр из видео. tvk6.ru.

При этом Онищенко выступил против тотальных ограничений из-за COVID-19, отметив важность своевременной изоляции больных при распространении инфекции.

Людей, которые болеют легко, надо вовремя выявлять и изолировать, чтобы они не были источниками заражения. Это резко будет снижать темпы нарастания. И самая главная задача — это старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Вот группы риска", — уточнил бывший главный санврач.

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