Онищенко назвал способы снизить риск заражения COVID-19

Онищенко отметил, что необходимо хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему.

Также важно держать себя в тонусе и не забывать о физической активности, чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заражения коронавирусом.

Сейчас ситуацию с заболеваемостью осложняет холодное время года, поэтому нужно внимательно следить за здоровьем и одеваться по погоде, так как любая простуда ослабляет иммунитет.

«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции», — предупредил депутат Госдумы Онищенко.

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При этом Онищенко выступил против тотальных ограничений из-за COVID-19, отметив важность своевременной изоляции больных при распространении инфекции.

Людей, которые болеют легко, надо вовремя выявлять и изолировать, чтобы они не были источниками заражения. Это резко будет снижать темпы нарастания. И самая главная задача — это старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Вот группы риска", — уточнил бывший главный санврач.

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