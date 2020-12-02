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Здоровье

Онищенко объяснил, кому важна госпитализация при легкой форме COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал «Вечерней Москве», каким пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Онищенко отметил, что не всегда легкую форму коронавируса следует лечить в домашних условиях.

«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», — пояснил он.

Такая же рекомендация и в случае онкологии — при наличии рака у пациента подавленный иммунитет, поэтому крайне важна госпитализация.

Онищенко также прокомментировал инцидент в Новосибирске, где пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медпомощи и теперь он лечится на съемной квартире.

В этом случае, подчеркнул он, судя по всему была необходимость отправить больного именно в домашние условия.

«Медики, вероятно, взвесили все „за“ и „против“ и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — разъяснил депутат Госдумы

Ранее Онищенко рассказал, что встретить Новый год в пандемию лучше всего на загородной даче — и безопасность соблюдать, и традиции не нарушать.

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