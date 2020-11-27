Онищенко рассказал, как встретить Новый год в пандемию: «На даче послушать бой курантов»

Онищенко подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса необходимо соблюдать меры безопасности. Также не стоит забывать о традициях.

«Новый год — это семейный праздник. Так что даже если вам никак не сидится дома, настоятельно советую послушать бой курантов дома со своими близкими в семейной обстановке», — рекомендовал он.