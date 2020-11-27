Онищенко рассказал, как встретить Новый год в пандемию: «На даче послушать бой курантов»

Онищенко подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса необходимо соблюдать меры безопасности. Также не стоит забывать о традициях.
«Новый год — это семейный праздник. Так что даже если вам никак не сидится дома, настоятельно советую послушать бой курантов дома со своими близкими в семейной обстановке», — рекомендовал он.
Также Онищенко считает, что лететь за границу при можно только в случае, если человек сделал прививку от COVID-19 или переболел коронавирусом.
«Оптимально — свои загородные дачи, а также пансионаты в своем регионе. Что касается жителей нашей Сибири, Дальнего Востока, то близкий климатически Китай, слава Богу, закрыт, иначе бы все ринулись туда», — рекомендовал депутат Госдумы.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что Новый год необходимо отпраздновать, иначе «поглотят недуги в тысячу раз страшнее» ковида.
Накануне в Алтайском крае официально запретили новогодние корпоративы и праздничные гуляния.