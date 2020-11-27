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Жизнь

Онищенко рассказал, как встретить Новый год в пандемию: «На даче послушать бой курантов»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал агентству «ФАН», как правильно встретить этот Новый год.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Онищенко подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса необходимо соблюдать меры безопасности. Также не стоит забывать о традициях.

«Новый год — это семейный праздник. Так что даже если вам никак не сидится дома, настоятельно советую послушать бой курантов дома со своими близкими в семейной обстановке», — рекомендовал он.

Также Онищенко считает, что лететь за границу при можно только в случае, если человек сделал прививку от COVID-19 или переболел коронавирусом.

«Оптимально — свои загородные дачи, а также пансионаты в своем регионе. Что касается жителей нашей Сибири, Дальнего Востока, то близкий климатически Китай, слава Богу, закрыт, иначе бы все ринулись туда», — рекомендовал депутат Госдумы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что Новый год необходимо отпраздновать, иначе «поглотят недуги в тысячу раз страшнее» ковида.

Накануне в Алтайском крае официально запретили новогодние корпоративы и праздничные гуляния.

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