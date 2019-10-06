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Здоровье

Онищенко рассказал, как влияет на россиян сокращение зимы

Постепенное сокращение зимнего периода в стране обернется сменой биологических ритмов россиян. Об этом ura. news рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя данные Гидрометцентра.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Геннадий Онищенко,
зампредседателя комитета по образованию и науке:

Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм — у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например, переезжаем далеко от места рождения. нам придется принимать серьезные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей.

Бывший главный санитарный врач РФ отметил, что изменения климата заставят переосмыслить условия труда в стране: продолжительность рабочего дня, длительность перерывов, требования к строительству и кондиционированию рабочих помещений. При этом Онищенко подчеркнул, что ничего катастрофического в сокращении зимы нет и России «не повредит» небольшое смягчение климата.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего. По словам синоптика, в последнее время зимой стремительно повышаются температуры. В беседе с телеканалом 360 климатолог Владимир Семенов заявил, что сокращение зимы в России не остановить.

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