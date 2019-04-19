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Онкология и полис ОМС: что нужно знать каждому

«Все, завтра схожу к врачу» — и так может продолжаться каждый день. Наверняка, многие узнали себя, верно? Нехватка времени, невнимание к своему здоровью, отказ от прохождения диспансеризации и осмотров может привести к серьезным последствиям.

Электронный полис обязательного медицинского страхования (ЭПОМС)
Электронный полис обязательного медицинского страхования (ЭПОМС)
Мария Стрыгина

Привычка терпеть боль и игнорировать первые признаки заболеваний — для многих стали нормой. А зря. Ведь не секрет, что ранняя диагностика увеличивает шанс на выздоровление.

Особенно это актуально, когда речь идет о таких заболеваниях, как онкология, развитие которой может протекать совершенно бессимптомно.

Поставить диагноз своевременно поможет регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров.

Для своевременного выявления онкологических заболеваний рекомендовано:
  • Начиная с возраста 21 года раз в 3 года проходить диспансеризацию взрослого населения;
  • С 2018 года у Россиян появилась возможность пройти в определенные возрастные периоды дополнительные скрининг-исследования, направленные на ранее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний. А в те годы, когда не проводится диспансеризация и скрининг-исследование каждый может обратиться в поликлинику для профилактического осмотра.

Эти обследования можно пройти по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления) бесплатно.

И что же делать, если страшный диагноз подтвердился?

К сожалению, смертность от онкологических заболеваний занимает в России втрое место после сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты, гипертония, аритмия и тд). В этом году мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями приобретают особую государственную поддержку в рамках национального проекта «Здравоохранение». Одним из основных направлений этого проекта является развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний. Планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи, увеличить финансирование объемов химиотерапевтического лечения. На борьбу с онкологией дополнительно выделено 70 млрд рублей что увеличило в 2 раза финансирование лечения рака в рамках программы госгарантий.

Это значит: онкологию лечат по полису ОМС!

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

Не теряйте время

При таком серьезном заболевании, как онкология, главное — не упустить время. Поэтому существует такое понятие как «предельные сроки ожидания медицинской помощи».

С 2018 года в программе государственных гарантий для онкопатологии установлены предельно допустимые сроки предоставления медицинской помощи.

Пациент должен быть осмотрен в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения направления на консультацию. Специализированное лечение должно быть начато не позднее 10 или 15 календарных дней с даты установления предварительного диагноза онкологического заболевания (с момента обнаружения болезни и при лабораторном подтверждении).

Лекарства для борьбы с онкологическим заболеванием

Лекарственное обеспечение при проведении химиотерапии в условиях дневного или круглосуточного стационара осуществляется за счет средств ОМС. Это значит, что при получении направления на госпитализацию пациенту не нужно получать препарат по рецепту в аптеке или приобретать за свой счет. При стационарном лечении такие требования неправомерны. В 2019 году увеличится финансирование лекарственных средств. У застрахованных появится больше возможности лечиться современными и эффективными препаратами.

При амбулаторном лечении лекарства предоставляются онкологическим больным по рецептам врачей бесплатно.

Если пациенту присваивается инвалидность, он получает право на набор социальных услуг (так называемый «соц. пакет»), в том числе может бесплатно получать лекарственные препараты при нахождении в другом регионе.

Врач выписывает рецепт в соответствии с медицинскими показаниями. Если выписанного лекарства нет в аптеке, аптечная организация, участвующая в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, обязана принять рецепт на отсроченное обслуживание и в течение 10 рабочих дней (15 — если рецепт выписывался по решению врачебной комиссии) с даты обращения, обеспечить пациента выписанным препаратом.

Онкологию можно победить!

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* Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 № 482 «Об утверждении Территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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