Опасающимся вакцинации россиянам дал совет теледоктор

Доктор напомнил — молодые люди не болеют тяжело и чаще являются переносчиками, а «люди 60 плюс» вакцинацией «спасают себе жизнь».

Реакция на прививку у пожилых, по его словам, никак не отличается от реакции у молодых людей, а вакцинация переносится «очень хорошо».

«Поэтому тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться. Принципы работы этих вакцин известны многие-многие десятилетия. На основе этой платформы вакцины делаются давно и успешно применяются», — пояснил Мясников.

По его словам, широкая вакцинация показывает, что «изначально специалисты были правы», так как побочных явлений просто нет, пишет Lenta.ru. Также Мясников указал — наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а «строгим показанием к вакцинации».

Ранее в Алтайском крае зафиксировали единичные случаи заражения ковидом после массовой вакцинации. Факты заражения не опровергают эффективность «Спутник V» и не свидетельствуют о плохом качестве вакцины, заметил внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням Валерий Шевченко.

Чаще всего привитые заболевают после введения первого компонента вакцины, так как инкубационный период может проходить, когда биологическая устойчивость организма к вирусу только начинает формироваться или антитела еще не успели выработаться.

Случаи заражения после второй прививки случаются значительно реже, отметил инфекционист.

В ноябре 2020 года стало известно, что после вакцинации заболели трое медработников.