От Эбола до китайской пневмонии: сибирские ученые создают две вакцины против коронавируса

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» начал разработку вакцин для борьбы с китайским коронавирусом.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — цитирует «Наука в Сибири» директора «Вектора» Рината Максютова.

Создано «два диагностических набора для нового коронавируса».

Сотрудники «Вектора» ранее не нашли следов заболевания в анализах шести граждан Китая, которые были госпитализированы в Иркутске с признаками респираторных заболеваний, пишет Тайга.инфо.

Алтай приграничный

В Сибири с Китаем граничат Забайкальский край и Республика Алтай. Роспотребнадзор предложил воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса. Сообщалось об отмене детских туров.

Жертвы

Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, выросло в Китае с 56 до 80. Количество подтвержденных случаев заражения превысило 2,8 тыс., передает агентство BNO News со ссылкой на комитеты здоровья провинций и городов Китая. Еще 31 случай болезни обнаружен в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Астралии и США.

Эпицентр

В сети появились снимки с китайского рынка, где случилась вспышка коронавируса.

Вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, рассказали эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний. По результатам генетического анализа ученые связали происхождение коронавируса с летучими мышами.

Следователи установили, что в Хуанане до закрытия можно было найти мясо около 112 различных видов диких животных, таких как циветы (плотоядное млекопитающее, обитающее в Индии и южном Китае), лисы, саламандры, павлины, крысы, волчата, крокодилы и даже дикобразы и прочих.

This virus started in Wuhan China. The problem with China is no regulations. This is part of what the Trump admin wants 0 regulations. This was started in a street meat market. Where the blood of the animals just drains in the street. Think about what regulations prevent. pic.twitter.com/SFbReollPB — Walter Zapata (@WalterBuff736) January 24, 2020

О «Векторе»

12 ноября 2019 года Новосибирский центр вирусологии «Вектор» запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии присутствовал премьер-министр (на тот момент) РФ Дмитрий Медведев.

«Вектор» занимается исследованиями в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Центр, в частности, разрабатывает вакцины от инфекционных заболеваний. Одно из последних изобретений — вакцина от лихорадки Эбола.