От Эбола до китайской пневмонии: сибирские ученые создают две вакцины против коронавируса

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — цитирует «Наука в Сибири» директора «Вектора» Рината Максютова.
Создано «два диагностических набора для нового коронавируса».
Сотрудники «Вектора» ранее не нашли следов заболевания в анализах шести граждан Китая, которые были госпитализированы в Иркутске с признаками респираторных заболеваний, пишет Тайга.инфо.
Алтай приграничный
В Сибири с Китаем граничат Забайкальский край и Республика Алтай. Роспотребнадзор предложил воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса. Сообщалось об отмене детских туров.
Жертвы
Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, выросло в Китае с 56 до 80. Количество подтвержденных случаев заражения превысило 2,8 тыс., передает агентство BNO News со ссылкой на комитеты здоровья провинций и городов Китая. Еще 31 случай болезни обнаружен в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Астралии и США.
Эпицентр
В сети появились снимки с китайского рынка, где случилась вспышка коронавируса.
Live Animal Markets Worldwide Can Spawn Diseases, Experts Say | Voice of America - English https://t.co/LjkE4uRZ5z #wuhanpneumonia #coronavirus #nCoV2019 pic.twitter.com/MGCKBXdguw— Wuhan Coronavirus (@PneumoniaWuhan) January 26, 2020
Вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, рассказали эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний. По результатам генетического анализа ученые связали происхождение коронавируса с летучими мышами.
Следователи установили, что в Хуанане до закрытия можно было найти мясо около 112 различных видов диких животных, таких как циветы (плотоядное млекопитающее, обитающее в Индии и южном Китае), лисы, саламандры, павлины, крысы, волчата, крокодилы и даже дикобразы и прочих.
This virus started in Wuhan China. The problem with China is no regulations. This is part of what the Trump admin wants 0 regulations. This was started in a street meat market. Where the blood of the animals just drains in the street. Think about what regulations prevent. pic.twitter.com/SFbReollPB— Walter Zapata (@WalterBuff736) January 24, 2020
О «Векторе»
12 ноября 2019 года Новосибирский центр вирусологии «Вектор» запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии присутствовал премьер-министр (на тот момент) РФ Дмитрий Медведев.
«Вектор» занимается исследованиями в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Центр, в частности, разрабатывает вакцины от инфекционных заболеваний. Одно из последних изобретений — вакцина от лихорадки Эбола.