Отделения реабилитации для онкопациентов откроются в Алтайском крае

Онкологическая служба Алтайского края впервые в своей истории вошла в специализированную программу по медицинской реабилитации.
Пока в систему обязательного медицинского страхования официально внесены две клинико-статистические группы по медицинской реабилитации в онкологии — постмастэктомический синдром и онкоостеология. Однако ведется активная работа по расширению этого перечня.
Скоро по полису ОМС курсы реабилитации будут доступны пациентам гинекологического профиля, больным с опухолями головы и шеи, а также тем, кто перенес лечение на органах пищеварительного тракта и грудной клетки.
Региональная программа по медицинской реабилитации рассчитана до конца 2030 года. Краевой онкологический диспансер и онкологический диспансер Бийска станут первыми учреждениями, включенными в систему медицинской реабилитации по этой программе.
В дальнейшем комплексные модели по восстановлению утраченных функций будут применяться во всех медицинских организациях региональной онкологической службы, в том числе на базе Центров амбулаторной онкологической помощи.