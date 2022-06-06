Отделения реабилитации для онкопациентов откроются в Алтайском крае

Профильные отделения реабилитации для онкопациентов откроются на Алтае, об этом стало известно на Всероссийской научно-практической конференции по онкологии, работавшей в Барнауле.

Онкологическая служба Алтайского края впервые в своей истории вошла в специализированную программу по медицинской реабилитации.

Пока в систему обязательного медицинского страхования официально внесены две клинико-статистические группы по медицинской реабилитации в онкологии — постмастэктомический синдром и онкоостеология. Однако ведется активная работа по расширению этого перечня.

Скоро по полису ОМС курсы реабилитации будут доступны пациентам гинекологического профиля, больным с опухолями головы и шеи, а также тем, кто перенес лечение на органах пищеварительного тракта и грудной клетки.

Региональная программа по медицинской реабилитации рассчитана до конца 2030 года. Краевой онкологический диспансер и онкологический диспансер Бийска станут первыми учреждениями, включенными в систему медицинской реабилитации по этой программе.

В дальнейшем комплексные модели по восстановлению утраченных функций будут применяться во всех медицинских организациях региональной онкологической службы, в том числе на базе Центров амбулаторной онкологической помощи.