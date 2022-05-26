Алтайский край стал лидером в России по психическим заболеваниям

Алтайский край оказался регионом-лидером, где в 2021 году впервые диагностировано больше всего психических расстройств, пишет « Банкфакс » со ссылкой на издание «Абзац» и статистический сборник Минздрава РФ.

Впервые диагностированы психические расстройства в Алтайском крае у 632,7 человек на 100 тыс. населения.

На втором месте Карелия — 567,6 на 100 тысяч, следом Архангельская область — 561,5.

Реже диагностируют душевные болезни у жителей Севастополя — 59,6 на 100 тысяч, Тывы — 82,6 и Брянской области — 84,4.

Профессор кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ Алексей Егоров допустил, что последствия коронавируса могли спровоцировать возникновения расстройств психики.

«Коронавирус может вызвать от острых психозов до, совершенно повально, тревожно-аффективных расстройств. Классика — это тревога, депрессия, нарушения сна. Еще помимо этого — слабоумие. Чем тяжелее болезнь, тем вероятнее психические нарушения — это четкая корреляция. Не всегда, но, как правило, она есть», — сказал эксперт.

По данным за 2020 год больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России зарегистрировали на Чукотке (10012,3 на 100 тысяч). В Алтайском крае показатель составлял 5834,9 случая на 100 тысяч населения.

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