23 февраля
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Здоровье

Отказаться от блинов некоторым людям порекомендовала врач

Без вреда для здоровья на завтрак можно съесть пару блинов с начинкой из ягод или фруктов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет «Вечерняя Москва».

Блины.
Блины.
unsplash.com

В некоторых случаях от употребления блинов лучше отказаться совсем.

Лучше не есть блины при декомпенсированном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта (панкреатиты, холециститы, язвы). При лишнем весе лучше отказаться от популярного, особенно в Масленицу, блюда. Ведь в блинах много калорий.

Можно заменить белую муку высшего сорта на мучные смеси из гречки или отрубей, указывает Газета.Ru. Привычная мука слишком сильно поднимает уровень сахара в крови.

Между тем цена стопки блинов выросла на 7%. Также в в Роспотребнадзоре рассказали, как купить качественные замороженные блины.

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