Отмечать Пасху предлагают на открытом воздухе

«В странах, сталкивающихся со значительным распространением вируса, следует серьезно подумать о виртуальных собраниях, их переносе или сокращении», — говорится в заявлении Европейского регионального бюро ВОЗ, посвященном весенним религиозным праздникам.

В целом «любое религиозное служение должно проводиться на открытом воздухе, когда это возможно, или быть ограниченным по размаху или продолжительности, с социальным дистанцированием, гигиеной рук и использованием масок», — рекомендует организация ООН, пишет bfm.ru.

Что касается собраний в помещении, не запрещая их официально, ВОЗ отмечает, что они «особенно опасны», поскольку собирают людей из разных домохозяйств.

В 2020 году в Сибири верующие потребовали пустить их в храмы на Пасху и написали петицию. Тогда губернатор Новосибирской области приостановил посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей. Храмы в регионе временно закрывают для прихожан из-за угрозы коронавируса.

Однако не все верующие согласились с таким положением дел и создали петицию с требованием допустить их массовое присутствие на время пасхальных богослужений.