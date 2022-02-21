21 февраля -12°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Отрицательный тест на коронавирус сдал Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Состояние политика пока оценивается как тяжелое, степень поражения его легких составляет 50−75%.

Кроме того, у Жириновского двусторонний отит, пишет Газета.Ru.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщает портал.

Что произошло

В начале февраля председателя ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекций в Центральную клиническую больницу.

Позднее СМИ сообщили, что политику в срочном порядке требовалась операция, но врачи боялись делать ее из-за тяжести состояния пациента.

Ранее Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид.

При этом в партии заявляли, что Жириновский «повысил свою активность» и подготовил ряд заявлений к заседанию Госдумы, намеченному на 22 февраля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость