Отрицательный тест на коронавирус сдал Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash .

Состояние политика пока оценивается как тяжелое, степень поражения его легких составляет 50−75%.

Кроме того, у Жириновского двусторонний отит, пишет Газета.Ru.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщает портал.

Что произошло

В начале февраля председателя ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекций в Центральную клиническую больницу.

Позднее СМИ сообщили, что политику в срочном порядке требовалась операция, но врачи боялись делать ее из-за тяжести состояния пациента.

Ранее Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид.

При этом в партии заявляли, что Жириновский «повысил свою активность» и подготовил ряд заявлений к заседанию Госдумы, намеченному на 22 февраля.