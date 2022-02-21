Отрицательный тест на коронавирус сдал Жириновский

Состояние политика пока оценивается как тяжелое, степень поражения его легких составляет 50−75%.
Кроме того, у Жириновского двусторонний отит, пишет Газета.Ru.
«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщает портал.
Что произошло
В начале февраля председателя ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекций в Центральную клиническую больницу.
Позднее СМИ сообщили, что политику в срочном порядке требовалась операция, но врачи боялись делать ее из-за тяжести состояния пациента.
Ранее Онищенко объяснил, почему лидер ЛДПР тяжело переносит ковид.
При этом в партии заявляли, что Жириновский «повысил свою активность» и подготовил ряд заявлений к заседанию Госдумы, намеченному на 22 февраля.