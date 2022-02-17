Академик РАН усомнился в эффективности частой ревакцинации от ковида

Ревакцинация против ковида каждые полгода или каждые три месяца вызывает вопросы, заявил в программе «Посоветуйте, доктор!» на «Радио России» вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех».

Он напомнил, что сейчас коронавирусом болеют и те, кто уже неоднократно привился.

«В больницу попал Жириновский, который прививался восемь раз. Я знаю еще несколько людей, которые сейчас болеют, и болеют тяжело, которые прививались тоже всем, тем не менее заболели», — отметил Зверев.

По его словам, вирус изменился за время пандемии так значительно, что созданная на S-белке вакцина не может быть настолько же эффективна, пишет bfm.ru.

«Все вакцины, оказалось, надо делать часто. Они держатся на гуморальном иммунном ответе, но антитела не могут долго существовать. А клеточный иммунитет они, похоже, не создают или создают его только на короткое время. Поэтому когда вирус изменился настолько, когда пришел „омикрон“, когда там 32 мутации в этом участке связывания, то как вакцина может работать так же эффективно? Не будет!» — указал Зверев.

Ранее сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.