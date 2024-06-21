Инфекция из банки. Чем опасен ботулизм и как им не заразиться, рассказал врач

Подобных вспышек ботулизма, как в 2024 году, не видели последние 30 лет. В Барнауле же пациентов с инфекцией регистровали последний раз в 2007 году, сообщает Ольга Матрос, доцент кафедры инфекционных болезней АГМУ. Мы спросили у эксперта, чем коварен ботулизм, как обезопасить себя от заражения и где, в случае заражения, лечат от инфекции в Барнауле.

Что такое ботулизм?

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему человека, вызывает парезы и даже паралич. Его возбудитель — бактерии Clostridium botulinum.

«Бактерии Clostridium botulinum активно размножаются в анаэробной среде (без кислорода — прим. Ред.), и для этого отлично подходят условия консервации, — рассказывает Ольга Матрос. — В этих условиях возбудитель выделяет специфический белок — токсин. Он блокирует нервно-мышечную передачу и выход ацетилхолина (медиатор нервной системы, участвует в передаче импульсов в разные отделы мозга), тем самым вызывает парезы и паралич».

Одна из причин развития бактерий ботулизма в консервированной пище — это использование некачественных продуктов и нарушение технологии производства консервов.

«Самое главное условие для уничтожение бактерий — это температура не ниже 132 градусов, — отмечает специалист. — Если температурный режим нарушен, то от бактерий будет сложно избавиться, ведь они очень устойчивые».

Консервирование. freepik.com

Напоминаем, что более 300 человек из разных российских регионов попали в больницу с ботулизмом, сообщает MSK1.RU. Причиной заражения стала консервированная фасоль в салате «Лобио» производителей «Савон-К» и «Локалкитчен».

Симптомы ботулизма

Инкубационный период при ботулизме составляет от двух часов до пяти суток. В редких случаях — до 10 суток.

Первые симптомы заражения напоминают пищевое отравление: тошнота, рвота, диарея. Однако они не сопровождаются температурой и быстро проходят, в течение суток. Вслед за ними начинаются неврологические проявления.

«В отличие от инсульта, когда немеет только одна сторона тела, нарушения при ботулизме проявляются симметрично и скользят «сверху вниз» - от головы к ногам», - рассказывает Ольга Матрос.

Головная боль. СС0.

Сперва ухудшается зрение: появляется туман перед глазами, двоение, снижается острота зрения. Затем возникают нарушение речи, дисфагия (нарушение глотания) и, в конечном итоге, пациенту становится трудно дышать.

При заражении ботулизмом пациента госпитализируют в инфекционные отделения и стационары. «Инфекция может протекать по разному. Выделяют средние, средне-тяжелые и тяжелые формы. В том числе болезнь может сопровождаться летальным исходом», - сообщает специалист.

Можно ли заразиться инфекцией от человека?

Нет, от человека к человеку ботулизм не передается.

«Фактически основной источник инфекции — это почва, — отмечает Ольга Матрос. — Поэтому есть вероятность подхватить инфекцию при попадании зараженной почвы в рану».

Трава, газон. CC0

Как часто происходят вспышки ботулизма в России? И когда последний раз они происходили в Барнауле?

Случаи заражения ботулизмом каждый год регистрируют в России. Но по словам Ольги Матрос, последний раз пациентов с инфекцией госпитализировали в 2007 году:

«К нам привезли двух пациентов из Белокурихи. Было установлено, что они употребили в пищу сельдь домашнего посола. У них развились осложнения в виде аспирационной пневмонии и были признаки дыхательной недостаточности. К счастью, после лечения они пошли на поправку».

По словам Ольги Матрос, чаще всего случаи ботулизма регистрируют зимой, когда пациенты начинают съедать заготовленные летом соленья.

В России же подобные крупные вспышки ботулизма, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не видели последние 30 лет, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Грибы маринованные. СС0

Где в Барнауле лечат ботулизм?

В Барнауле ботулизм лечат в инфекционном отделении городской больницы №5. В крае налажена диагностика ботулизма.

«Прямого антидота от ботулотоксина нет. Поэтому мы используем специфическую сыворотку», - сообщает специалист.

Как не отравиться едой из магазина/доставки?

Токсин бактерий ботулизма коварен тем, что никак не влияет на цвет, вкус и запах консервированной еды. Поэтому внешне нельзя понять, заражен продукт или нет.

Ольга Матрос советует при покупке консервов смотреть на их срок годности и цельность банки. Она не должна быть вздутой, вскрытой, со сколами и дырами.

«Инактивировать токсин можно путем кипячения. Достаточно прокипятить консервную банку при температуре 100 градусов в течение 10 минут», - рассказывает Ольга Матрос.

Особую опасть имеют рыба слабого посола и салаты, в состав которых входят консервированные продукты. Ведь эти продукты нельзя термически обработать.

Салат. freepik.com/timolina

Можно ли заразиться домашней консервацией?

Можно, и такие случаи происходят. По словам Ольги Матрос, чаще всего пациенты заражаются консервированными грибами.

Чтобы избежать заражения ботулизмом, необходимо использовать качественные продукты и дезинфицировать посуду.

«К сожалению, добиться температуры в 132 градуса в домашних условиях практически невозможно, - отмечает специалист. - Не гарантируют безопасности и использование специй, ведь они практически не влияют на бактерии. Должны быть очень высокие концентрации: не менее 18% соли и 40% сахара — а разве такой продукт можно будет потом съесть?»

Однако бактерии ботулизма накапливают токсин в течение долгого времени. «Поэтому если вы вчера посолили грибы, а на следующий день уже их попробовали, то вы навряд ли заболеете», — подчеркивает Ольга Матрос.

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