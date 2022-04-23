Переедание яиц на Пасху чревато букетом желудочно-кишечных проблем

Любителям чрезмерного количества яиц грозят холециститы, кишечная непроходимость и панкреатиты.

Но также, как и при переедании любыми продуктами, еще и тошнота, рвота, изжога, боли в животе.

«При пищеварительных заболеваниях (панкреатитах, холецистите, значимых поражениях желудка и др.) употребление яиц может привести к обострению или ухудшению симптоматики данной патологии. Люди с лишним весом и малоподвижным образом жизни должны понимать, что куриное яйцо для них — также источник усиления проблем с весом», — добавил эксперт.

Вредными будут яйца тем, у кого есть аллергия на яичный белок или желток, а также людям с выраженными гастроэнтерологическими проблемами. Переваривание этого продукта — затратный для организма процесс.

При малоподвижном образе жизни человек без последствий может съесть в день не более трех яиц.

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