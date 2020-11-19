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19 ноября
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Здоровье

Перхоть назвали симптомом опасной и неизлечимой болезни Паркинсона

Британские ученые выяснили, что перхоть является одним из симптомов неизлечимой болезни Паркинсона, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Express.

Женщина. Волосы.
Женщина. Волосы.
ССО

Речь идет о себорейном дерматите. Легкая форма проявляется в виде перхоти, а в тяжелых случаях кожа головы становится красной и чешуйчатой.

По версии экспертов, такой симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти.

Однако специалисты не смогли точно определить, почему серьезное неврологическое заболевание может привести к себорейному дерматиту.

«Причиной этой болезни обычно бывают гормональные нарушения», — отметили исследователи.

Кроме того, ученые назвали возможным симптомом болезни Паркинсона потливость без какой-либо очевидной причины.

Ранее специалисты выяснили причины облысения при заражении коронавирусом.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичные проявления: двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор, который происходит даже в состоянии покоя.

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