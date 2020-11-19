Перхоть назвали симптомом опасной и неизлечимой болезни Паркинсона

Речь идет о себорейном дерматите. Легкая форма проявляется в виде перхоти, а в тяжелых случаях кожа головы становится красной и чешуйчатой.
По версии экспертов, такой симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти.
Однако специалисты не смогли точно определить, почему серьезное неврологическое заболевание может привести к себорейному дерматиту.
«Причиной этой болезни обычно бывают гормональные нарушения», — отметили исследователи.
Кроме того, ученые назвали возможным симптомом болезни Паркинсона потливость без какой-либо очевидной причины.
Ранее специалисты выяснили причины облысения при заражении коронавирусом.
Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичные проявления: двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор, который происходит даже в состоянии покоя.