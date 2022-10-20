20 октября
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Здоровье

Первая из западных фармкомпаний намерена уйти из России

Финская фармакологическая компания Orion Pharma, которая работала в России 15 лет, приступила к ликвидации российского офиса. Об этом сообщает «Ведомости».

Медицина. Здоровье. Таблетки.
Медицина. Здоровье. Таблетки.
СС0

Уход Orion Pharma может стать первым прецедентом в сворачивании бизнес-операций в РФ среди западных фармкомпаний. В настоящее время начались увольнения сотрудников из российских подразделений.

Также открытые вакансии Orion Pharma пропали на рекрутинговых сервисах.

Эксперты считают, возможный уход необходимо рассматривать как элемент общей тенденции на Западе, где поддерживают отказы от сотрудничества с Россией.

Для Orion Pharma РФ являлась одним из крупнейших рынков. Решение компании уйти может быть связано с «жестом солидарности» с другими производителями из Финляндии.

По итогам двух кварталов 2022 года, на долю России и восточно-европейских рынков приходилось до 17% от всего объема продаж компании первых кварталов 2022 года ($44 млрд).

Компания продавала больше только в Финляндии.

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