Песков одобрил обязательную вакцинацию от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобряет решения нескольких регионов об обязательной вакцинации от коронавируса, заявил он в эфире « Эха Москвы ».

По его словам, с учетом складывающейся эпидситуации это решение — «абсолютно правильное».

И тут же добавил — это «его личная точка зрения».

На вопрос о предложении совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья допускать к занятиям только вакцинированных студентов, Песков также ответил, что поддерживает эту инициативу «целиком и полностью».

При этом он отметил, что в целом «сохраняется принцип необязательности вакцинирования».

«Но мы с вами слабы этим и мы плохо вакцинируемся. И не потому, что не созданы для этого условия, они созданы, и более чем. Вакцины прекрасные, есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии», — перечислил Песков.

И добавил: но население не вакцинируется «в нужной мере».

«Поэтому такие вот чрезвычайные меры считаю нужными и оправданными», — заключил Песков.

В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. Ранее к аналогичным мерам прибегли власти Москвы и Московской области. К этим мерам присоединился и Сахалин. Власти Новосибирской области не исключают введения локдауна из-за ситуации с ковидом.

Коронавирусные запреты могут вернуть в Алтайском крае на фоне резкого подъема заболеваемости.